"Стальной фронт" Ахметова начал изготавливать экраны для американских БМП M113

"Метинвест" в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова начал производство специальных стальных экранов для бронетранспортеров. Это позволит значительно уменьшить угрозу со стороны вражеских дронов-камикадзе. На данный момент уже изготовлено 14 таких экранов (которые подходят на технику моделей М113, FV432 и YPR-765).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Защитные экраны устанавливаются на верхнюю часть бронетранспортера и создают дистанционный барьер перед корпусом машины. При ударе о такую конструкцию заряд дрона-камикадзе либо не детонирует, либо взрывается на безопасном расстоянии, не нанося критических повреждений машине и экипажу. Подобные конструкции производства "Метинвеста" уже успешно используются на танках Abrams, Bradley и Leopard.

Бронетранспортер M113 является одной из наиболее распространенных и проверенных боевых машин в мире. Разработанный в США в 1960-х годах, он активно используется в более чем 50 странах. В Украину M113 поступили благодаря международным партнерам, в частности США, Литве, Дании и Испании.

Основное преимущество M113 - его высокая мобильность и простота в обслуживании. Благодаря алюминиевому корпусу машина значительно легче большинства бронетранспортеров, что позволяет ей быстро маневрировать даже на сложном рельефе. Однако именно эта легкость является и его уязвимостью: базовая броня M113 не способна выдержать удары современных боеприпасов, в частности дронов-камикадзе, которые стали одной из самых больших угроз на поле боя.

"Мы уже изготовили сотни подобных экранов для техники сил обороны Украины. Они показывают себя наилучшим образом, спасая танки и бронетранспортеры. А главное - жизнь экипажа. Поэтому мы постоянно расширяем производство: сейчас мы создаем защиту для десятков различных моделей техники", - объясняет Александр Мироненко, операционный директор "Метинвеста".

FPV-дроны в современной войне стали одним из самых опасных инструментов на поле боя. Они способны поражать движущиеся цели с высокой точностью, часто обходя традиционные системы ПВО. Особенно уязвимой к атакам с воздуха является легкобронированная техника, такая как M113.

Вражеские дроны-камикадзе часто атакуют с верхней полусферы, где броня большинства машин является самой тонкой. Даже небольшой заряд может нанести критические повреждения экипажу и вывести технику из строя.

Сейчас "Стальной фронт" передает защитные экраны в военные подразделения, которые используют M113 на передовой. Параллельно команда работает над улучшением конструкции, тестируя различные материалы и формы экранов, чтобы достичь максимальной эффективности.

Напомним, "Стальной фронт" - это инициатива бизнесов Рината Ахметова, направленная на помощь Силам обороны.