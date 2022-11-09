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В США сорвали рекордный в истории джекпот на сумму более 2 миллиардов

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Калифорния, США, Среда 09 ноября 2022 02:12
В США сорвали рекордный в истории джекпот на сумму более 2 миллиардов Фото: в Калифорнии сорвали самый большой в мире джекпот в лотерее (скриншот с видео cnn.com)
Автор: Владимир Костырин

Самый большой джекпот в мире на сумму более 2 миллиардов долларов сорвал житель Калифорнии (США). Победитель угадал все шесть номеров в лотерейном билете Powerball, что, по данным Ассоциации лотерей нескольких штатов, составляло по вероятности 1 к 292,2 миллиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Имя победителя еще не объявлено, сказала представитель калифорнийской лотереи Кэролин Беккер, и добавила, что 8 ноября утром "кто-то держит очень важный лист бумаги".

Счастливый билет стоимостью 2 доллара был продан в американском городе Альтаден. По данным Ассоциации, выигрышные номера, которые были объявлены во вторник утром после того, как розыгрыш в понедельник вечером был отложен, были 10-33-41-47-56, а Powerball - 10.

Хотя джекпот составил рекордные 1,9 миллиарда долларов, он вырос до 2,04 миллиарда долларов к моменту розыгрыша. Представители ассоциации отметили, что это "сделало его крупнейшим лотерейным призом в мире", как и планировали его организаторы, когда изменили коэффициенты в 2015 году.

До этого самый крупный джекпот Powerball был выигран в январе 2016 года, когда три победителя разделили объявленный приз в размере 1,586 миллиарда долларов. Каждый получил свою долю, которая в сумме составила 983,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что летом жительница Закарпатья сорвала джекпот и передала весь свой выигрыш в сумме 30 миллионов гривен защитникам Украины.

Также мы писали, что в июне пенсионер в Канаде сорвал джекпот в лотерее 70 миллионов долларов, и часть денег решил передать украинцам.

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