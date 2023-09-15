США увеличат производство снарядов калибра 155 мм до 100 тысяч в месяц, - Пентагон

США планируют увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч штук в 2025 году.

Об этом заявил главный закупщик вооружений Пентагона Билл Лаплант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы собираемся выйти на уровень 100 000 в месяц в 2025 году. Еще 6-8 месяцев назад мы производили 14 тысяч снарядов в месяц, сегодня - 28 тысяч", - заявил он.

Спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко возрос после вторжения на Украину в феврале 2022 года. Однако запасы союзников, предназначенные для их собственной обороны, оказались на исходе, поскольку они спешно поставляли снаряды Киеву, который выпускает тысячи снарядов в день.

Совместные закупки

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 миллион снарядов.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут закупать универсальные снаряды для наиболее распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

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