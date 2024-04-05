США предложат РФ поддержать в ООН резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе

Администрация президента США Джо Байдена подталкивает Россию поддержать резолюцию в Совете Безопасности ООН, которая предостерегает страны от размещения ядерного оружия на орбите. Причина – появление информации о том, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, планирует это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы слышали, как президент Путин сказал, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе", - заявил спикер Белого дома Джон Кирби в четверг.

"Мы с нетерпением ждем, что Россия проголосует за эту резолюцию. Не должно быть никаких причин, почему бы нет, и если они это сделают, то я думаю, что это должно открыть несколько действительно законных вопросов к господину Путину о том, каковы его подлинные намерения", - добавил он.

В резолюции, авторами которой являются США и Япония, подчеркивается, что страны "не должны разрабатывать ядерное оружие или какие-либо другие виды оружия массового уничтожения, предназначенные для размещения на орбите".

Если предложение будет принято, это подтвердит ожидания, что страны должны полностью выполнять свои обязательства в соответствии с Договором о космосе 1967 года, запрещающим размещение ядерного оружия на орбите.

По словам Кирби, резолюция будет вынесена на голосование на следующей неделе. Россия как постоянный член Совбеза имеет право вето. Один из ее дипломатов в марте уже заявлял, что проект является "пропагандистским трюком" Вашингтона.

Угроза размещения Россией ядерного оружия в космосе