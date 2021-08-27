ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США заборонили своїм військовим базам в Європі купувати енергоресурси у Росії

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 27 серпня 2021 19:48
США заборонили своїм військовим базам в Європі купувати енергоресурси у Росії Фото: Пентагон заборонив військовим базам в Європі купувати енергоресурси у Росії (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони США заборонило своїм військовим базам в Європі укладати контракти на постачання російських енергоресурсів. При цьому в Пентагоні підкреслили, що заборона діє тільки на європейській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони США.

"Цей розділ (2821 - ред.) забороняє укладання контрактів на придбання енергоресурсів, що поставляються з Російської Федерації, для військових об'єктів в Європі", - йдеться в правилах, що вносять зміни в додаток до Федерального Положення про військові закупівлі (DFARS).

В якості причин відмови від російських енергоресурсів в оборонному відомстві назвали ризики перебоїв у постачання і залежність від російських джерел енергії, а також зміцнення енергетичної безпеки в Європі.

У документі уточнюється, що допускається виключення з представлених правил. Також наголошується, що обмеження поширюються тільки на територію Європи. Зокрема, заборона не поширюватиметься на азіатську частину Туреччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування
COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес