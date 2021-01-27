ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США заморозили деякі контракти на продаж зброї союзникам

Вашингтон, Середа 27 січня 2021 22:06
США заморозили деякі контракти на продаж зброї союзникам
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки тимчасово заморозили деякі незакінчені контракти на продаж озброєння союзникам. Адміністрація нового президента США Джо Байдена хоче переглянути ці договори.

Про це повідомило американське агентство Reuters.

Заморозка військових контрактів вплине на продаж озброєння в Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

Однак, американські виробники зброї, такі як Raytheon Technologies та Lockheed Martin, вже працюють над продажами озброєння цим країнам.

Нагадаємо, адміністрація 45-го президента США Дональда Трампа в останні години свого правління погодила продаж 50 винищувачів F-35 та 18 безпілотників в ОАЕ. Байден планував переглянути ці домовленості.

Також РБК-Україна писало, що у липні 2020 року США схвалили продаж Японії понад 100 винищувачів F-35 та обладнання до них. Вартість контракту складала понад 20 млрд доларів.

Крім того, минулого липня Вашингтон погодив продаж Литві шести вертольотів UH-60M Black Hawk і обладнання до них. Загальна вартість укладеного контракту оцінювалася в 380 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиОб'єднані Арабські ЕміратипродажаСаудовская Аравияконтракт

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся