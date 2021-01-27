США заморозили деякі контракти на продаж зброї союзникам

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Сполучені Штати Америки тимчасово заморозили деякі незакінчені контракти на продаж озброєння союзникам. Адміністрація нового президента США Джо Байдена хоче переглянути ці договори.

Про це повідомило американське агентство Reuters.

Заморозка військових контрактів вплине на продаж озброєння в Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

Однак, американські виробники зброї, такі як Raytheon Technologies та Lockheed Martin, вже працюють над продажами озброєння цим країнам.

Нагадаємо, адміністрація 45-го президента США Дональда Трампа в останні години свого правління погодила продаж 50 винищувачів F-35 та 18 безпілотників в ОАЕ. Байден планував переглянути ці домовленості.

Також РБК-Україна писало, що у липні 2020 року США схвалили продаж Японії понад 100 винищувачів F-35 та обладнання до них. Вартість контракту складала понад 20 млрд доларів.

Крім того, минулого липня Вашингтон погодив продаж Литві шести вертольотів UH-60M Black Hawk і обладнання до них. Загальна вартість укладеного контракту оцінювалася в 380 млн доларів.