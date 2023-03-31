США не забудут украинцев, которые пострадали и были убиты россиянами во время войны, - Блинкен
Соединенные Штаты поддерживают все усилия по документированию и расследованию военных преступлений российских оккупантов на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время Бучанского саммита 31 марта.
"Мы присоединяемся к странам и организациям со всего мира, чтобы в дальнейшем требовать справедливости для украинцев и Украины", - отметил глава американской дипломатии.
Блинкен указал, что преступления россиян являются частью широкомасштабного и систематического насилия против мирного населения. А именно, говорится о:
- изнасилованиях;
- пытках;
- насильственных исчезновениях;
- принудительной депортации детей;
- казнях;
- нападениях на дома, школы, больницы.
"Те, кто совершил эти зверства, должны понести ответственность", - подчеркнул государственный секретарь США.
Дипломат добавил, что Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать Украину, которая защищает своих людей, борется за свой суверенитет, территориальную целостность и демократию.
"Мы не забудем пострадавших и убитых украинцев. Американская сторона продолжит прилагать усилия, чтобы добиться справедливости", - подытожил Блинкен.
Напомним, агентство Reuters пишет, что 3 апреля США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.
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