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США знову ввели мораторій на смертну кару на федеральному рівні

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Вашингтон, П'ятниця 02 липня 2021 11:30
США знову ввели мораторій на смертну кару на федеральному рівні Фото: генпрокурор США Меррік Гарланд (justice.gov)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки знову ввели мораторій на смертну кару на федеральному рівні. Раніше він був скасований в 2019 році при президенті Дональді Трампі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Мін'юсту.

Повідомляється, що згідно з опублікованим меморандумом, мораторій вводиться на час перегляду процедур.

"Міністерство юстиції має забезпечити, щоб кожному у федеральній системі кримінального правосуддя не тільки надавалися права, гарантовані Конституцією і законами США, але і щоб з ними поводилися справедливо і гуманно", - заявив генпрокурор Меррік Гарланд.

Також повідомляється, що за останні два роки до процедури смертної кари були внесені зміни, а в період з липня 2020 по січень 2021 пройшли перші майже за два десятиліття страти на федеральному рівні шляхом введення смертельних ін'єкцій.

Нинішній перегляд протоколу буде оцінювати ризик болю і страждань, пов'язаних з введенням пентобарбіталу.

Нагадаємо, у березні американський штат Вірджинія повністю скасував смертну кару, але до цього вона була другим штатом у США за кількістю приведених у виконання смертних вироків. На сьогодні 23 штати скасували таку міру покарання.

А, наприклад, в Південній Кароліні в травні дозволили розстрілювати засуджених до смертної кари.

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Сполучені Штати Америки мораторий смертная казнь
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