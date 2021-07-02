США знову ввели мораторій на смертну кару на федеральному рівні

Сполучені Штати Америки знову ввели мораторій на смертну кару на федеральному рівні. Раніше він був скасований в 2019 році при президенті Дональді Трампі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Мін'юсту .

Повідомляється, що згідно з опублікованим меморандумом, мораторій вводиться на час перегляду процедур.

"Міністерство юстиції має забезпечити, щоб кожному у федеральній системі кримінального правосуддя не тільки надавалися права, гарантовані Конституцією і законами США, але і щоб з ними поводилися справедливо і гуманно", - заявив генпрокурор Меррік Гарланд.

Також повідомляється, що за останні два роки до процедури смертної кари були внесені зміни, а в період з липня 2020 по січень 2021 пройшли перші майже за два десятиліття страти на федеральному рівні шляхом введення смертельних ін'єкцій.

Нинішній перегляд протоколу буде оцінювати ризик болю і страждань, пов'язаних з введенням пентобарбіталу.