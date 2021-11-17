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США внесли Росію і Китай в "чорний список" зі свободи віросповідання

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Середа 17 листопада 2021 18:41
США внесли Росію і Китай в "чорний список" зі свободи віросповідання
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати включили Росію, Китай і ще сім країн до списку держав, в яких порушується свобода віросповідання. При цьому Алжир, Коморські острови, Куба і Нікарагуа були внесені в список країн, за якими ведеться спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

У "чорний список" також потрапили М'янма, Еритрея, Іран, КНДР, Пакистан, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменістан.

"Сполучені Штати не відступлять від свого зобов'язання відстоювати свободу релігії або переконань для всіх і в кожній країні. У занадто багатьох місцях по всьому світу ми продовжуємо спостерігати, як уряди переслідують, заарештовують, погрожують, садять у в'язницю і вбивають людей тільки за те, що вони прагнуть жити відповідно до своїх переконань", - заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Держсекретар підкреслив, що США будуть чинити тиск на країни, щоб уряди виправили недоліки у своїх законах і практиці.

"США як і раніше прихильні співпраці з урядами, організаціями громадянського суспільства і членами релігійних громад для просування релігійної свободи в усьому світі", - додав Блінкен.

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