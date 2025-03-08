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США отказываются от планирования новых военных учений в Европе, - СМИ

США, Суббота 08 марта 2025 11:57
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США отказываются от планирования новых военных учений в Европе, - СМИ Фото: США отказываются от планирования новых военных учений в Европе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

США уведомили своих союзников о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе. В частности, это решение повлияет на несколько учений в Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen.

"Информации немного, но объявление касается учений, где Соединенные Штаты являются важной частью головоломки для общей деятельности учений в Европе и, соответственно, для защиты европейского континента", - пишет издание.

По данным источников Expressen, американское замораживание планирования не распространяется на учения, которые было решено провести в 2025 году.

"Речь идет об учениях, которые сейчас "на чертежной доске", то есть немного дальше", - говорит один из источников Expressen.

Если это намерение США останется в силе, это будет означать, как констатируют журналисты, что Швеция и другие страны НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или только с небольшими американскими подразделениями.

Как добавляется, американская сторона хочет сократить военные расходы в Европе и разместить их в других местах. Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет отдать приоритет Индийско-Тихоокеанскому региону, а это означает, что в первую очередь нацелен на Китай.

Что известно о совместных учениях Швеции и США

США ранее часто проводили учения со Швецией. Например, в марте прошлого года тысячи шведских солдат вместе с подразделениями НАТО, включая американские, участвовали в тренировках в Северном море. Учения проводились под руководством Норвегии и получили название Nordic Response 2024.

Кроме того, прошлой осенью две с половиной недели длился Archipelago Endeavour, где десантные отряды из Швеции и США отрабатывали боевые действия на Стокгольмском архипелаге.

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