США отказываются от планирования новых военных учений в Европе, - СМИ

США уведомили своих союзников о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе. В частности, это решение повлияет на несколько учений в Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen .

"Информации немного, но объявление касается учений, где Соединенные Штаты являются важной частью головоломки для общей деятельности учений в Европе и, соответственно, для защиты европейского континента", - пишет издание.

По данным источников Expressen, американское замораживание планирования не распространяется на учения, которые было решено провести в 2025 году.

"Речь идет об учениях, которые сейчас "на чертежной доске", то есть немного дальше", - говорит один из источников Expressen.

Если это намерение США останется в силе, это будет означать, как констатируют журналисты, что Швеция и другие страны НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или только с небольшими американскими подразделениями.