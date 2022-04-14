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США ведуть переговори про візит високопоставленого чиновника в Україну, - Білий дім

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США, Четвер 14 квітня 2022 05:50
США ведуть переговори про візит високопоставленого чиновника в Україну, - Білий дім Фото: Білий дім (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

За словами джерела, знайомого з ходом переговорів, офіційні особи США провели внутрішні попередні переговори з приводу відправки в Україну високопоставленого чиновника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Хоча президент Джо Байден і віцепрезидент Камала Харріс навряд чи відвідають Київ найближчим часом, офіційні особи обговорювали можливість відправки Міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена.

Але рішення ще обговорюється, тому візит в кінцевому підсумку може не відбутися.

Днями до Києва з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Пізніше офіційні особи США заявили, що Байден зараз не планує власної поїздки.

Нагадаємо, в Офісі президента України пояснили відмову на потенційний візит німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Ми також писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон готовий приїхати до Києва за однієї умови.

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