США ведуть переговори про візит високопоставленого чиновника в Україну, - Білий дім

За словами джерела, знайомого з ходом переговорів, офіційні особи США провели внутрішні попередні переговори з приводу відправки в Україну високопоставленого чиновника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Хоча президент Джо Байден і віцепрезидент Камала Харріс навряд чи відвідають Київ найближчим часом, офіційні особи обговорювали можливість відправки Міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена.

Але рішення ще обговорюється, тому візит в кінцевому підсумку може не відбутися.

Днями до Києва з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Пізніше офіційні особи США заявили, що Байден зараз не планує власної поїздки.