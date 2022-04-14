США ведуть переговори про візит високопоставленого чиновника в Україну, - Білий дім
За словами джерела, знайомого з ходом переговорів, офіційні особи США провели внутрішні попередні переговори з приводу відправки в Україну високопоставленого чиновника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Хоча президент Джо Байден і віцепрезидент Камала Харріс навряд чи відвідають Київ найближчим часом, офіційні особи обговорювали можливість відправки Міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена.
Але рішення ще обговорюється, тому візит в кінцевому підсумку може не відбутися.
Днями до Києва з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Пізніше офіційні особи США заявили, що Байден зараз не планує власної поїздки.
Нагадаємо, в Офісі президента України пояснили відмову на потенційний візит німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.
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