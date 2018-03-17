У США помер хакер, який викрив інформатора Wikileaks

У США помер 37-річний хакер Адріан Ламо, відомий передачею інформації, завдяки якій заарештували американського солдата Челсі Меннінг - інформатора Wikileaks. Про це повідомляє ВВС.

Зокрема слідчий із округу Седжвік у Канзасі підтвердив виданню смерть відомого хакера, але причини поки не повідомляють.

"Із великим сумом і розбитим серцем я маю повідомити всім друзям Адріана, що він помер. Яскравий розум і співчутлива душа пішли від нас, він був моїм любим сином", - написав його батько Маріо у соцмережі.

Як відомо, під час онлайн переписки Меннінг довірилася Ламо та розказала про конфіденційні військові матеріали, які відправила Wikileaks. У розмові з британськими ЗМІ в 2011 році він повідомив, що рішення здати владі Челсі Меннінг було вимушеним. Він також додав, що буде шкодувати, якщо вона отримає суворий вирок.

Засновник Wikileaks Джуліан Ассандж назвав хакера "дрібним шахраєм і зрадником".

Американського солдата Меннінг засудили до 35 років позбавлення волі за "злив" сайту Wikileaks тисяч дипломатичних депеш і військових матеріалів. Пізніше тодішній президент Барак Обама пом'якшив вирок і в травні 2017 року після семи років ув'язнення вона вийшла з в'язниці.

Наголошується, що витік понад 700 тисяч дипломатичних повідомлень та бойових звітів із ‎Афганістану й Іраку став одним із наймасштабніших в історії США.‎

За словами Меннінг, що служила в 2010 році в Іраку в якості експерта розвідки, ‎вона сподівалася, що ці документи змінять світ і започаткують дискусію стосовно ‎міжнародної та військової політики США.‎

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США звільнили екс-заступника директора Федерального бюро розслідувань (ФБР).