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США видалили свою систему ПРО з Саудівської Аравії, незважаючи на атаки хуситів

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Україна, Неділя 12 вересня 2021 13:00
США видалили свою систему ПРО з Саудівської Аравії, незважаючи на атаки хуситів Фото: Систему про видалили з Саудівської Аравії (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

США видалили свою найсучаснішу систему протиракетної оборони та батареї Patriot з Саудівської Аравії. Це сталося, незважаючи на те, що королівство продовжувало піддаватися повітряним атакам з боку єменських бойовиків-хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Передислокація системи ПРО з авіабази принца Султана біля Ер-Ріяда сталася, коли Арабські союзники Америки в Перській затоці нервово спостерігали за хаотичним виведенням американських військ з Афганістану, включаючи їх евакуацію в останній момент з обложеного міжнародного аеропорту Кабула.

У той час як десятки тисяч американських військ залишаються на Аравійському півострові в якості противаги Ірану, арабські країни Перської затоки турбуються про плани США на майбутнє, оскільки їх збройні сили відчувають зростаючу загрозу в Азії, яка вимагає такої протиракетної оборони. Напруженість залишається високою, оскільки переговори у Відні, схоже, зайшли в глухий кут через провал ядерної угоди Ірану зі світовими державами, що підвищує небезпеку майбутніх конфронтацій в регіоні.

Авіабаза принца Султана, розташована приблизно в 115 кілометрах на південний схід від Ер-Ріяда, розмістила кілька тисяч американських військовослужбовців після ракетно-безпілотної атаки 2019 року на центр видобутку нафти Королівства. Цей напад, хоча і заявлений єменськими повстанцями-хуситами, схоже, замість цього було скоєно Іраном, згідно експертам і залишеним фізичним уламкам. Тегеран заперечує факт нападу, хоча в ході січневих навчань іранські воєнізовані формування використовували аналогічні безпілотники.

На північний захід від злітно-посадкової смуги авіабази на території площею 1 квадратний кілометр американські війська розмістили ракетні батареї Patriots, а також один передовий термінал висотної оборони THAAD, який може знищувати балістичні ракети на більшій висоті, ніж Patriots.

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ПРО Саудовская Аравия
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