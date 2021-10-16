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У США зможуть в'їхати тільки щеплені схваленими у ВООЗ вакцинами

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США, Субота 16 жовтня 2021 05:22
У США зможуть в'їхати тільки щеплені схваленими у ВООЗ вакцинами Фото: у США зможуть в'їхати тільки щеплені схваленими у ВООЗ вакцинами (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У США зможуть в'їхати тільки щеплені схваленими у ВООЗ вакцинами. Нові заходи набудуть чинності вже 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Нова в'їзна політика, оголошена сьогодні Білим домом, вимагає від іноземців, які приїжджають в США, продемонструвати доказ повної вакцинації від COVID-19. Вона набуває чинності 8 листопада. Вакцини включатимуть ті, що схвалені FDA або затверджені для надзвичайного застосування ВООЗ", - зауважив прес-секретар Держдепу Нед Прайс.

AstraZeneca( Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna - це вакцини від коронавірусу, які отримують українці. Всі вони затверджені для надзвичайного застосування ВООЗ.

Російська вакцина" Супутник V " не входить в цей список.

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