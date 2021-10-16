У США зможуть в'їхати тільки щеплені схваленими у ВООЗ вакцинами. Нові заходи набудуть чинності вже 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Нова в'їзна політика, оголошена сьогодні Білим домом, вимагає від іноземців, які приїжджають в США, продемонструвати доказ повної вакцинації від COVID-19. Вона набуває чинності 8 листопада. Вакцини включатимуть ті, що схвалені FDA або затверджені для надзвичайного застосування ВООЗ", - зауважив прес-секретар Держдепу Нед Прайс.

AstraZeneca( Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna - це вакцини від коронавірусу, які отримують українці. Всі вони затверджені для надзвичайного застосування ВООЗ.

Російська вакцина" Супутник V " не входить в цей список.