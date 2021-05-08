У США є ризик збою поставок палива через хакерську атаку, - Bloomberg

Поставки палива на автозаправки відразу в декількох густонаселених штатах США на Східному узбережжі виявилися під загрозою. Це сталося через хакерську атаку на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів у США, Colonial Pipeline Company.

Сьогодні компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаки, проведеної з використанням програми-здирника. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.

Зазначено, що трубопровід Colonial Pipeline забезпечує поставки пального з НПЗ на узбережжя Мексиканської затоки споживачам у Техасі, Луїзіані, Міссісіпі, Алабамі, Джорджії, Південній Кароліні і Північній Кароліні, Теннессі, Вірджинії, Меріленді, Делавері, Пенсільванії і Нью-Джерсі.

Компанія заявляє, що вона прокачує по своїй системі за 100 млн галонів палива в добу, а це становить 45% всього палива, що споживається на Східному узбережжі, і забезпечує паливом 50 млн американців. Як пише Reuters, довжина трубопроводів компанії досягає 8,8 тис. км, що робить її одним з найбільших операторів прокачування нафтопродуктів у країні.

Colonial Pipeline Company запевнила, що докладає всіх зусиль для того, щоб мінімізувати труднощі для своїх клієнтів.

Bloomberg пише, що поки невідомо, хто саме стояв за атакою на Colonial Pipeline: хакери, підтримувані якоюсь державою, або просто злочинці.

Газета Washington Post з посиланням на свої джерела зазначає, що атаку, по всій видимості, провела група DarkSide. Вважається, що в неї входять хакери зі Східної Європи. Інформацію про те, що кіберзлочинці ставилися саме до цього угруповання, підтверджує і Reuters з посиланням на джерела серед чиновників і на двох співрозмовників в індустрії.