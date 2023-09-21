ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США регулятор одобрил новые антенны Starlink: чем они отличаются

Четверг 21 сентября 2023 12:32
UA EN RU
В США регулятор одобрил новые антенны Starlink: чем они отличаются Фото: в США регулятор одобрил новые антенны Starlink (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку SpaceX на две новые модели антенн Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PCMag .

Одна из моделей имеет размеры, сравнимые с Apple MacBook. Это делает ее более портативной и удобной в использовании в отдаленных регионах. Ее размеры составляют 29 × 25 см. Например, текущая модель антенны, стоимостью 599 долларов, имеет более прямоугольную форму и размеры 51 × 30 см.

Вторая антенна также отличается от предшественника. Несмотря на то, что ее размеры составляют 57 × 36 см, инженерам удалось добиться улучшения характеристик устройства. Устройство будет занимать не только меньше места, но и предложит пользователям более скоростную связь.

Обе новинки будут работать с первым и вторым поколениями спутников Starlink.

Пока в FCC не раскрывают всех деталей, в частности стоимость новых антенн, впрочем, отмечается, что новое поколение терминалов принесет дополнительные преимущества американским потребителям.

Что такое Starlink?

Starlink является инновационной платформой спутникового интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Starlink
NEWS
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны