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США дозволить змішувати вакцини для бустерної вакцинації

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США, Вівторок 19 жовтня 2021 06:35
США дозволить змішувати вакцини для бустерної вакцинації Фото: США дозволить змішувати вакцини для бустерної вакцинації (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

США дозволить змішувати вакцини для бустерної вакцинації. Це дозволить забезпечити більшу гнучкість для лікарів і працівників, що забезпечують вакцинацію населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Управління з контролю за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) планує дозволити американцям щепитися іншою вакциною проти COVID-19 в якості бустерної, ніж та, яку вони отримали спочатку", - наголошується в повідомленні.

Регулятор, швидше за все, не рекомендуватиме змішувати вакцини і підкреслювати бажаність використання в якості бустера такого ж препарату. Однак, постачальникам вакцин, очевидно, буде дозволено на власний розсуд пропонувати інший бренд, наголошується в повідомленні.

До цього рішення можуть також підштовхнути результати досліджень, представлених минулої п'ятниці. За даними медиків, люди, які отримали єдину дозу Johnson & Johnson, після другого такого ж щеплення продемонстрували чотириразове збільшення кількості антитіл. Однак ті, хто після першої вакцини J&J отримав бустер від Moderna, мали зростання рівня антитіл в 76 разів.

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