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США розглянуть додаткові санкції проти Росії

Вашингтон, Вівторок 19 січня 2021 18:52
США розглянуть додаткові санкції проти Росії
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найближчим часом Сполучені Штати розглянуть додаткові санкції проти Росії за законом "Про протидію супротивникам Америки через санкції" (CAATSA). Сьогодні Мінфін США ввів санкції проти російського трубоукладача, який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, передає прес-служба Держдепартаменту США.

"США розглянуть додаткові санкції у ближній перспективі відповідно до CAATSA і законом про захист європейської енергобезпеки (PEESA)", - заявив він.

Помпео також нагадав, що США ввели санкції проти трубоукладача "Фортуна" та його власника КВТ-РУС, які займалися проектом газопроводу "Північний потік 2".

"Якщо "Північний потік-2" буде закінчений, це дасть Росії можливість повністю обійти Україну, позбавивши її життєво важливого доходу і відкривши її для подальших агресивних дій Росії, а також надасть кошти для використання природних ресурсів як інструменту тиску та шкідливого впливу в Західній Європі", - заявив держсекретар США.

При цьому Помпео зазначив, що введення санкцій демонструє, що США не бояться притягати до відповідальності тих, хто продовжує допомагати і потурати російському інструменту примусу.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів США ввело санкції проти судна "Фортуна", яке будує "Північний потік-2", і його власника - компанії KVT-RUS. Також під санкції потрапили російська компанія "Рустанкер" і танкери "Максим Горький" і "Сьєрра".

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