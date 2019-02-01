США розглядають питання про продовження договіру про наступальні озброєння з РФ

Ілюстративне фото (US Navy)

Договір розрахований на 10 років з можливим подовженням за взаємною домовленістю сторін на 5 років

США приступили до вивчення питання про те, чи продовжувати СНО-3 після 2021 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters з посиланням на джерело в адміністрації США.

СНО-3 - це договір між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Договір розрахований на 10 років з можливим подовженням за взаємною домовленістю сторін на 5 років. Договором передбачено скорочення ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць.

Нагадаємо, член Палати представників від Вайомінгу Ліз Чейні, яка є одним з авторів, заявила, що в конгресі представлений законопроект, що забороняє продовжувати договір про скорочення наступальних озброєнь.

У лютому 2021 року закінчується дії договору СНО-3. За цей час США і РФ повинні вирішити про його продовження чи ні.

РБК-Україна писало, що сьогодні держсекретар США Майк Помео заявив, що США припиняють участь у Договорі про ракети середньої і меншої дальності з 2 лютого. Помпео звинуватив Росію в істотному порушенні Договору про РСМД, що підриває можливість Москви і Вашингтона поліпшити відносини.

Після цього Дональд Трамп заявив, що США розроблять відповідні озброєння у відповідь на порушення Москвою Договору про РСМД.