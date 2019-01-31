У США намагалися напасти на автоколону китайської делегації

Фото: Секретна служба США (secretservice.gov)

В результаті нападу постраждав співробітник Секретної служби США

У Вашингтоні недалеко від Білого дому була здійснена спроба нападу на автоколону делегації з Китаю, в результаті чого постраждав співробітник Секретної служби Сполучених Штатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Заяву Секретної служби США опублікувала на своїй сторінці в Twitter журналістка каналу Келлі О'Доннелл. У заяві повідомляється, що невідомий пройшов через поліцейські огорожі і був затриманий після того, як намагався перешкодити руху автоколони у тимчасово перекритому районі.

"Інцидент стався на розі 17-ї вулиці СЗ і Ф-стріт в 12:55. В результаті постраждав співробітник Секретної служби - травма серйозна, але його життю не загрожує, уточнює NBC.

Делегація з Китаю прибула до США для торгових переговорів. Інцидент стався в районі акції протесту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що директор національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коутс вважає, що Росія і Китай представляють серйозну загрозу для США, оскільки вони прагнуть розширити свій глобальний вплив через шпигунство і кібератаки.