У США пройшли масові акції за заборону на вільний продаж зброї

Активісти закликали до заборони вільного продажу зброї після подій у Флориді

У США в суботу сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб взяти участь у загальнонаціональній акції "Марш за життя", присвяченій забороні на вільний продаж зброї. Про це повідомляє Associated Press.

Так, активісти пройшли по Пенсильванскому авеню між Капітолієм і Білим домом. Також великі мітинги пройшли в інших великих містах США. Протестувальники заявили, що побоюються бути застреленими в школі і втомилися від бездіяльності дорослих.

Крім того, вони закликали до таких заходів, як заборона на магазини великої ємності і штурмові гвинтівки, схожі на ту, яку використовував вбивця у Флориді.

Hundreds of thousands of demonstrators gathered in the nation's capital for the march. This photo puts in perspective just how the vast turnout was. https://t.co/cAer3QdM93 pic.twitter.com/9FKDqj5iG9 — Washington Post (@washingtonpost) March 24, 2018

Happening Now: Hundreds of thousand join #MarchForOurLives across the nation. Here in #Austin thousands took to streets demanding stricter gun laws. @fox7austin pic.twitter.com/k1p2sT9BhN — Esmi Careaga (@EsmiOnFox7) March 24, 2018

9-year-old Ferris Levigne holds sign, "I will gladly join the fight for no guns." #marchforourlives #Dallas pic.twitter.com/G8Um7f6Fce — Allison Harris (@AllisonFox4News) March 24, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в школі міста Паркленд у Флориді (США) загинули щонайменше 17 осіб. У числі загиблих - діти і дорослі: 12 людей були вбиті в будівлі школи, двоє загинули поруч зі школою, один - на дорозі біля школи, ще двоє померли в лікарні.