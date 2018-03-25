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У США пройшли масові акції за заборону на вільний продаж зброї

НовиниСуспільство    25.03.2018 - 00:04
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Активісти закликали до заборони вільного продажу зброї після подій у Флориді

У США в суботу сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб взяти участь у загальнонаціональній акції "Марш за життя", присвяченій забороні на вільний продаж зброї. Про це повідомляє Associated Press.

Так, активісти пройшли по Пенсильванскому авеню між Капітолієм і Білим домом. Також великі мітинги пройшли в інших великих містах США. Протестувальники заявили, що побоюються бути застреленими в школі і втомилися від бездіяльності дорослих.

Крім того, вони закликали до таких заходів, як заборона на магазини великої ємності і штурмові гвинтівки, схожі на ту, яку використовував вбивця у Флориді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в школі міста Паркленд у Флориді (США) загинули щонайменше 17 осіб. У числі загиблих - діти і дорослі: 12 людей були вбиті в будівлі школи, двоє загинули поруч зі школою, один - на дорозі біля школи, ще двоє померли в лікарні.

У США запропонували заборонити пристрої, що підвищують скорострільність зброї На акції протесту в Барселоні постраждали 27 людей
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, оружие, протест  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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