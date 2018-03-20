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У США сталася стрілянина в школі

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 15:04
Фото: поліція США (FBI.gov)
Фото: поліція США (FBI.gov)

На даний момент немає ніяких подробиць про травми і того, хто стріляв

У штаті Меріленд (США) в школі округу Сент-Мері сталася стрілянина. Про це повідомляє Washington post.

Згідно з інформацією видання, поліція штату Меріленд розслідує стрілянину в середній школі Great Mills High School. На даний момент немає ніяких подробиць про травми або людину, яка почала стрілянину. ЗМІ повідомляють про велику кількість постраждалих. Зазначено, що стрілянина почалася в 8:15 ранку.

Зазначимо, що офіс шерифа округу Сент-Мері підтвердив у Twitter факт події в школі і попросив батьків не приводити дітей на заняття.

Нагадаємо, на початку березня в США в штаті Алабама в школі Huffman High School міста Бірмінгема відбулася стрілянина, в результаті якої загинула 17-річна дівчина, ще двоє осіб постраждали.

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Теги: Сполучені Штати Америки, Стрільба
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