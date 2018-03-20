У США сталася стрілянина в школі

У штаті Меріленд (США) в школі округу Сент-Мері сталася стрілянина. Про це повідомляє Washington post.

Згідно з інформацією видання, поліція штату Меріленд розслідує стрілянину в середній школі Great Mills High School. На даний момент немає ніяких подробиць про травми або людину, яка почала стрілянину. ЗМІ повідомляють про велику кількість постраждалих. Зазначено, що стрілянина почалася в 8:15 ранку.

Зазначимо, що офіс шерифа округу Сент-Мері підтвердив у Twitter факт події в школі і попросив батьків не приводити дітей на заняття.

Hi Twitter. I am in Great Mills HS. My school is on a very real lockdown threat and there's already someone possibly dead. Please pray for us. — Mollie Davis (@davism0llie) March 20, 2018

Нагадаємо, на початку березня в США в штаті Алабама в школі Huffman High School міста Бірмінгема відбулася стрілянина, в результаті якої загинула 17-річна дівчина, ще двоє осіб постраждали.