В США прогнозируют снижение цен на нефть при администрации Трампа

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ожидает более низких средних цен на нефть и энергию. Это может происходить в течение следующих лет под администрацией Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Такой прогноз американский чиновник озвучил во время брифинга с журналистами в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"Под руководством президента (Дональда) Трампа в следующие четыре года мы почти наверняка увидим более низкие средние цены на энергоносители, чем мы наблюдали за последние четыре года предыдущей администрации", - сказал Райт.

Вместе с тем глава Минэнергетики США отказался назвать конкретные ценовые показатели.

"Я не могу комментировать, где сегодня цены на нефть или куда они движутся, но если вы уменьшите препятствия для инвестиций, уменьшите препятствия для построения инфраструктуры, вы сможете снизить стоимость поставок энергии", - рассказал Райт.

Американский чиновник находился в Эр-Рияде в рамках турне по нескольким странам Ближнего Востока. Оно включало встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салманом.

Падение цен на нефть

Тут стоит отметить, что цены на нефть недавно упали после того, как Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны пообещали увеличить добычу, а президент США "встряхнул" рынки своими новыми тарифами.

Так, цены на нефть упали ниже 65 долларов за баррель, что является самым низким уровнем со времен пандемии коронавируса и значительно ниже уровня, на котором Саудовская Аравия балансирует свой бюджет, пишет Bloomberg.

Одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs прогнозирует, что это может поставить под угрозу способность королевства на Аравийском полуострове продолжать финансировать свои масштабные планы экономической трансформации.

"Энергетический" конфликт между США и Саудовской Аравией

Западные обозреватели напоминают, что Штаты во времена президентства Джо Байдена часто конфликтовали с Саудовской Аравией из-за энергетической политики. Это происходило, в частности, на фоне игнорирования Эр-Риядом просьбы Вашингтона увеличить производство и снизить цены на нефть для борьбы с инфляцией.

Согласно данным Bloomberg, с 2017 по 2021 год нефть в среднем стоила около 83 долларов за баррель.

Вашингтон и Эр-Рияд работают над "ядерной" сделкой

По словам Райта, Штаты и Саудовская Аравия работают над предварительным соглашением о сотрудничестве в сфере гражданского производства ядерной энергии, и ожидают достичь прогресса уже в этом году. Он добавил, что две страны находятся на "пути" к соглашению, которое будет предусматривать нераспространение и контроль ядерных технологий.

Саудовская Аравия должна подписать так называемое соглашение 123, которое охватывает такие сферы, как вопросы распространения ядерного оружия и передача технологий, рассказал глава Минэнергетики США.

Он добавил, что Вашингтон также считает "критически важным" то, что Саудовская Аравия не стремится сотрудничать с Китаем в развитии своей ядерной программы.