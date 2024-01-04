США продолжают обсуждение с союзниками передачи Украине замороженных российских активов

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Мы все еще обсуждаем с партнерами о том, как должна выглядеть реконструкция и восстановление Украины после войны. Но очевидно, что наша главная задача сейчас - помочь им в борьбе с российской агрессией", - сказал он, отвечая на вопрос, поддерживает ли президент США Джо Байден конфискацию российских замороженных активов - 300 млрд долларов.

Кирби также заявил, что Белый дом в настоящее время не имеет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи, поскольку Конгресс до сих пор не принял решения.

"Нам нужна дополнительная поддержка, чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь по безопасности", - заявил Кирби.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января заявил, что Соединенные Штаты, Евросоюз и другие страны вплотную приблизились к решению вопроса о направлении замороженных на Западе активов России на восстановление Украины.

"Уже есть первые прецеденты изменений в законодательство, предусматривающие механизмы передачи средств. Пока важно это свести в единую четкую систему, к которой будут вовлечены страны ЕС и G7", - сказал он.

По его словам, решение вопроса ожидается уже в этом году.