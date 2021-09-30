У США визнали, що програли війну в Афганістані

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США Марк Міллі заявив, що Штати програли війну в Афганістані. З відповідною промовою він виступив перед комітетом Палати представників США з питань збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аrynews.

За його словами, війна в Афганістані це сукупний ефект багатьох стратегічних рішень минулого, яка не закінчилася на тих умовах, які хотіли США.

"Ця війна стала для нас стратегічним провалом. Але ми її програли не в останні 20 днів і навіть не в останні 20 місяців", - сказав Міллі.

Воєначальник зазначив, що Штатам в Афганістані вдалося розправитися з терористичним угрупуванням "Аль-Каїда", однак перешкодити приходу там до влади талібів вони не змогли.

Він також висловив думку, що США взяли серію невірних стратегічних рішень, які в сукупності призвели до невдачі всієї військової операції в Афганістані та закликав винести з цього помилки і більше їх не допускати.

"Тому всякий раз, коли відбувається подібний інцидент, існує безліч факторів, і ми повинні це з'ясувати. Нам належить винести багато уроків", - додав Міллі.