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У США привітали дії України у справі екс-посадовців ПриватБанку

Новость на русском → США, Середа 24 лютого 2021 02:42
У США привітали дії України у справі екс-посадовців ПриватБанку Фото: ПриватБанк (Facebook)
Автор: Даша Харченко

Посольство США в Україні привітало дії правоохоронних органів щодо колишніх посадовців ПриватБанку. Там вважають вручення їм підозр важливим кроком в боротьбі з корупцією.

Про це посольство написало у своєму Facebook.

Зокрема, відзначають дії НАБУ та Офісу генпрокурора.

"Вітаємо НАБУ, ОГП та Україну за рішучі дії проти колишніх посадовців ПриватБанку, яким повідомили підозри у розтраті мільйонів гривень українських платників податків. Такі відважні дії є важливим кроком у боротьбі з корупцією", - повідомило посольство.

22 лютого українські правоохоронні органи проводили спецоперацію у справі "ПриватБанку". Зокрема, в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" посадили літак, на якому летів один з колишніх топ-менеджерів. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова впевнена, що в справі "ПриватБанку" будуть нові підозри. У цій справі немає ніякої політичної підоснови.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах назвало імена підозрюваних. Ними стали екс-голова правління Олександр Дубілет, колишній начальник департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна, а також колишній перший заступник голова правління Володимир Яценко.

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