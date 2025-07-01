ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США ужесточили санкции против Кубы

Вторник 01 июля 2025 08:31
UA EN RU
США ужесточили санкции против Кубы Фото: США ужесточили санкции против Кубы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум об усилении санкционной политики в отношении Кубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Судя по тексту документа, меморандум устанавливает запрет на поездки граждан США на Кубу. Также Соединенные Штаты намерены сохранять экономическое эмбарго против Кубы и противодействовать попыткам его отмены в ООН и других международных площадках.

Также этим меморандумом США прекращают экономическую практику, которая непропорционально выгодна кубинскому правительству, военным, разведывательным и силовым структурам за счет кубинского народа.

"Прямые или косвенные финансовые операции с организациями, контролируемыми кубинскими военными запрещены, за исключением операций, которые продвигают политические цели США или поддерживают кубинский народ", - говорится в документе.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х успел назвать новый приказ "преступным" и нарушающим права "целой нации".

Что предшествовало

В январе 2025 года Дональд Трамп отменил несколько решений администрации экс-президента Джо Байдена по Кубе, включая меморандум об исключении Кубы из списка США стран-спонсоров терроризма и снятие ограничений на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами.

Впоследствии стало известно, что Соединенные Штаты закрывают миграционные программы для стран, находящихся в кризисе. В перечень таких стран входит и Куба.

Интересно, что администрация Трампа применяет "Акт об иностранных врагах" от 1798 года как правовое основание для высылки иностранцев, подозреваемых в причастности к преступным группировкам.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа введет штрафы для мигрантов, которые не покинули США после решения суда о депортации.

Также СМИ сообщали о размещении нелегальных мигрантов на территории военной базы США в Гуантанамо на Кубе. Однако в Белом доме опровергли эту информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Куба Соединенные Штаты Америки
Новости
Армия РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
Армия РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства