США не покинут Украину в борьбе с РФ, - Помпео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего государственного секретаря США Майка Помпео.

По его словам, Штаты просто не могут себе позволить в какой-то момент оставить Украину без поддержки, поскольку это будет преследовать их всю дальнейшую историю.

"США не может выйти вернуться и уйти, решайте здесь все самостоятельно. Это будет преследовать нас всю дальнейшую историю. И если проводить параллель с шахматной игрой (которая является символом Black Sea Security Forum, - ред.) то мы точно не расцениваем Украину как пешку, которой можно пожертвовать. Так не будет", - заявил Майк Помпео.

Отметим, Black Sea Security Forum - ежегодный международный форум по безопасности. В этом году Черноморский форум по безопасности объединил более 700 гостей со всего мира, в частности политиков, дипломатов, послов и аналитиков.

Как и в 2024 году, форум посвящен решению наиболее актуальных вызовов безопасности, экономических и политических вызовов в Черноморском регионе.