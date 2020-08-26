У США за підозрою в кіберзлочинах затримали росіянина

Фото: кібератака (freepik)

Він планував завантажити базу даних американської кампанії

У Сполучених Штатах затримали росіянина Єгора Крючкова, обвинуваченого в організації змови з метою вчинення кіберзлочинів. Він в'їхав в США по російському паспорту та туристичній візі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

За версією суду, 27-річний громадянин Росії разом з імовірними спільниками в період з 15 липня по 22 серпня намагався підкупити співробітника неназваної американської компанії. З його допомогою він планував завантажити шкідливе програмне забезпечення в комп'ютерну систему компанії, отримавши таким чином безперешкодний доступ до її даних. Після цього він нібито мав намір завантажити базу даних організації і потім шантажувати керівництво.

Він багато раз контактував і зустрічався з працівником, якого хотів підкупити. Він обіцяв виплатити йому один мільйон доларів після того, як шкідлива програма буде впроваджена в систему компанії.

Після того як з ним зв'язалися співробітники ФБР, Крючков виїхав з Ріно, штат Невада, в Лос-Анджелес. Він попросив знайомого купити для нього квиток, намагаючись вилетіти з країни.

Нагадаємо, влада Великобританії підозрює хакерів з РФ у зломі електронної пошти екс-міністра торгівлі країни Ліама Фокса і крадіжці секретних документів.

Також РБК-Україна писало, що пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляються у Великобританії, США і Канаді.