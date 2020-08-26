ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У США за підозрою в кіберзлочинах затримали росіянина

США, Середа 26 серпня 2020 04:49
У США за підозрою в кіберзлочинах затримали росіянина
Фото: кібератака (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Він планував завантажити базу даних американської кампанії

У Сполучених Штатах затримали росіянина Єгора Крючкова, обвинуваченого в організації змови з метою вчинення кіберзлочинів. Він в'їхав в США по російському паспорту та туристичній візі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

За версією суду, 27-річний громадянин Росії разом з імовірними спільниками в період з 15 липня по 22 серпня намагався підкупити співробітника неназваної американської компанії. З його допомогою він планував завантажити шкідливе програмне забезпечення в комп'ютерну систему компанії, отримавши таким чином безперешкодний доступ до її даних. Після цього він нібито мав намір завантажити базу даних організації і потім шантажувати керівництво.

Він багато раз контактував і зустрічався з працівником, якого хотів підкупити. Він обіцяв виплатити йому один мільйон доларів після того, як шкідлива програма буде впроваджена в систему компанії.

Після того як з ним зв'язалися співробітники ФБР, Крючков виїхав з Ріно, штат Невада, в Лос-Анджелес. Він попросив знайомого купити для нього квиток, намагаючись вилетіти з країни.

Нагадаємо, влада Великобританії підозрює хакерів з РФ у зломі електронної пошти екс-міністра торгівлі країни Ліама Фокса і крадіжці секретних документів.

Також РБК-Україна писало, що пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляються у Великобританії, США і Канаді.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України киберпреступностьхакери
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся