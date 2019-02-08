ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США відповіли на вимогу РФ знищити ракетні установки Mk-41

Новини » Політика    08.02.2019 - 18:06
США відповіли на вимогу РФ знищити ракетні установки Mk-41
Ілюстративне фото (picryl.com)

У заяві йдеться про те, що ці системи не мають наземних балістичних або крилатих ракет

Сполучені Штати Америки (США) повністю дотримуються своїх зобов'язань по Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Місії США.

США відповіли на заяву РФ знищити американські ракетні пускові установки Mk-41 і зазначили, що вони повністю відповідають критеріям Договору про РСМД.

У заяві йдеться про те, що ці системи не мають наземних балістичних або крилатих ракет.

Нагадаємо, вчора російське оборонне відомство відповіло на ноту протесту Держдепартаменту США, в якому він повідомив про припинення участі американської сторони в Договорі про ліквідацію їх ракет середньої меншої дальності. Міноборони РФ хоче, щоб США знищили розгорнуті на суші універсальні пускові установки Мк-41, розроблені для проведення запуску крилатих ракет Tomahawk.

РБК-Україна писало, що 1 лютого 2019 США оголосили про призупинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.

США заявили про присутність "ПВК Вагнер" в Африці Міноброни РФ заявило, що США повинні знищити ракетні пускові установки Mk-41
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкиракета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся