США відповіли на вимогу РФ знищити ракетні установки Mk-41

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У заяві йдеться про те, що ці системи не мають наземних балістичних або крилатих ракет

Сполучені Штати Америки (США) повністю дотримуються своїх зобов'язань по Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД) . Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Місії США.

США відповіли на заяву РФ знищити американські ракетні пускові установки Mk-41 і зазначили, що вони повністю відповідають критеріям Договору про РСМД.

У заяві йдеться про те, що ці системи не мають наземних балістичних або крилатих ракет.

Нагадаємо, вчора російське оборонне відомство відповіло на ноту протесту Держдепартаменту США, в якому він повідомив про припинення участі американської сторони в Договорі про ліквідацію їх ракет середньої меншої дальності. Міноборони РФ хоче, щоб США знищили розгорнуті на суші універсальні пускові установки Мк-41, розроблені для проведення запуску крилатих ракет Tomahawk.

РБК-Україна писало, що 1 лютого 2019 США оголосили про призупинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.