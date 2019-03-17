В США відкинули зв’язок Трампа з ідеологією вищості рас

фото: Білий дім (obamawhitehouse.archives.gov)

В Білому домі заперечили будь-який зв'язок президента США з ідеологією вищості білої раси

У Білому домі відкинули спроби пов'язати президента США Дональда Трампа з прихильником ідеології вищості білої раси, якого звинувачують у влаштуванні теракту в Новій Зеландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Так, керівник апарату Білого дому Мік Малвейні заперечив прихильність Трампа до вказаної ідеології.

"Президент не є прихильником ідеології вищості білої раси", - заявив він.

Мік Малвейні, коментуючи стрілянину у мечетях в Новій Зеландії, назвав подію жахливим актом.

"Я не впевнений, скільки разів ми повинні говорити про це. Давайте розглядати те, що сталося в Новій Зеландії в п'ятницю як те, що це є: жахливий, злий, трагічний акт", - додав Малвейні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що теракт у Новій Зеландії стався 15 березня - група невідомих влаштувала стрілянину в двох мечетях в Крайстчерчі. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рішуче засудив терористичний напад на мечеті в Крайстчерчі.

РБК-Україна писало, що Дональд Трамп висловив співчуття народу Нової Зеландії після "жахливої різанини в мечетях".

У Новій Зеландії поліція пред'явила звинувачення одному із затриманих за підозрою у причетності до стрілянини в мечетях міста Крайстчерч.

За словами комісара поліції країни Майка Буша, на даний момент правоохоронці завершили "активні" пошуки підозрюваних.