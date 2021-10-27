У США відреагували на блокування ТКГ: чому б Росії знову не посилити режим "тиші"

"Росія продовжує блокувати прогрес щодо заходів безпеки в Тристоронній контактній групі", - зазначили в дипмісії.

Дипломати запропонували Росії продемонструвати "свою турботу про людей", що живуть на контрольованій нею території, і ще раз вжити заходів щодо посилення режиму припинення вогню. У посольстві підкреслили, що Москві цей крок нічого не коштуватиме, але може врятувати багато життів.

"Переговори з політичних питань триватимуть ще якийсь час. Тим часом чи повинні солдати з обох сторін і мирні жителі, просто намагаються жити своїм життям, продовжувати вбивати, калічити і позбавлятися свободи пересування по своїй власній країні?"- резюмували в дипмісії.