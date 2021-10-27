У США відреагували на блокування ТКГ: чому б Росії знову не посилити режим "тиші"
Посольство США в Україні відреагувало на блокування Росією роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ). У дипмісії закликали Москву посилити режим "тиші" на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського посольства.
"Росія продовжує блокувати прогрес щодо заходів безпеки в Тристоронній контактній групі", - зазначили в дипмісії.
Дипломати запропонували Росії продемонструвати "свою турботу про людей", що живуть на контрольованій нею території, і ще раз вжити заходів щодо посилення режиму припинення вогню. У посольстві підкреслили, що Москві цей крок нічого не коштуватиме, але може врятувати багато життів.
"Переговори з політичних питань триватимуть ще якийсь час. Тим часом чи повинні солдати з обох сторін і мирні жителі, просто намагаються жити своїм життям, продовжувати вбивати, калічити і позбавлятися свободи пересування по своїй власній країні?"- резюмували в дипмісії.