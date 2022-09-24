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США объявили об исключении Афганистана из списка основных союзников вне НАТО

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Вашингтон, Суббота 24 сентября 2022 06:41
США объявили об исключении Афганистана из списка основных союзников вне НАТО Фото: США объявили об исключении Афганистана из списка основных союзников вне НАТО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден объявил об исключении Афганистана из списка основных союзников страны вне НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Афганистан получил статус основного союзника США вне НАТО в 2012 году при президенте Бараке Обаме.

Байден сообщал о планах лишения Кабула этого статуса в июле - спустя почти год после того, как власть в стране захватили талибы.

Статус основного союзника США вне НАТО носят 19 стран. Среди них - Австралия, Египет, Израиль, Япония, Южная Корея, Бразилия и другие.

В отличие от союзников США по НАТО, связанных друг с другом пактом о совместной обороне, Афганистан как союзник, не входящий в НАТО, не имеет гарантий взаимной защиты.

Он имеет право на получение кредитов, а также является местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США. Кроме того, частные компании из этой страны могут участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт военной техники США за рубежом.

Статус союзника дал Афганистану право на получение военной подготовки и помощи, включая ускоренную продажу и аренду военной техники даже после того, как войска НАТО покинули страну.

Ранее в этом году США объявили Колумбию и Катар союзниками вне НАТО.

Напомним, 15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

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