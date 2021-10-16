У США схвалили застосування бустерної дози Johnson & Johnson. Однокомпонентну вакцину J & J від коронавірусу отримали вже близько 15 млн осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Комітет з вакцин Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів схвалив застосування додаткової дози вакцини компанії Johnson & Johnson проти коронавірусу.

Члени Комітету підтримали це рішення одноголосно.

Бустерну дозу вакцини рекомендували застосовувати для громадян з 18 років і при цьому не раніше, ніж через два місяці після щеплення однокомпонентною вакциною цього виробника.