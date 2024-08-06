США пытаются конфисковать деньги экс-премьера Лазаренко в пользу Украины

Об этом рассказала руководительница международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возвращение активов Министерства юстиции США Мэри Батлер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Батлер отметила, что Лазаренко был осужден судом Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско, где он отбыл наказание около шести лет в тюрьме. Однако объем обвинений по делу, по которому Лазаренко был признан виновным, был значительно уже тех, что находятся в юрисдикции Министерства юстиции США.

"Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение о конфискации. Тогда Лазаренко может оспаривать это сколько ему угодно. Но мы и сейчас движемся вперед. Речь может идти о более чем 200 миллионах долларов. Это много денег и много чувствительных вопросов", - сказала Батлер.

Дело, о котором идет речь, касается усилий Министерства юстиции по конфискации более 200 млн долларов, арестованных в разных странах. Судебные процессы продолжаются уже около 20 лет.

Среди других дел, которыми занимается Министерство юстиции США, Мэри Батлер также упомянула выдвижение обвинения лицам, связанным с подсанкционным бывшим соратником Януковича Сергеем Курченко.

По предварительным сообщениям Минюста, Сергей Курченко обвиняется в многолетней схеме нарушения и уклонения от санкций США, путем получения средств от американских лиц и ведения бизнеса с ними на сумму около 330 млн долларов.

Павел Лазаренко был задержан в США в феврале 1999 года, когда он сбежал из Украины.

В то время его также разыскивала Швейцария. В 2009 году он получил окончательный вердикт суда в Соединенных Штатах, который признал его виновным в отмывании 22,85 млн долларов и назначил наказание в виде восьми лет тюрьмы. Лазаренко вышел на свободу в 2012 году.

Параллельно, в Швейцарии он получил условное заключение на 1,5 года, а также конфискацию денег и штрафы. Украина получила 6,5 млн долларов от Швейцарии из похищенных Лазаренко средств.