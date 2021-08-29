США накрив потужний буревій "Іда": вражаюче фото з космосу
Французький астронавт МКС Тома Песке продовжує ділитися яскравими фотографіями Землі з космосу. Цього ж разу чоловік продемонстрував як виглядає з ілюмінатора станції буревій "Іда", який ось-ось накриє США.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт астронавтра.
Згідно з інформацією New York Times ураган наразі кваліфікований як тропічний шторм 4 категорії, однак швидкість пориву його вітру майже досягає позначок 5 категорії.
"Це серйозний шторм, який випробовуватиме нас, як ніколи раніше. Це буде один з найсильніших ураганів в Луїзіані, принаймні, з 1850-х років”, - відзначив губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс.
The eye of #HurricaneIda. It’s worrying to see these weather phenomena becoming stronger & more frequent from our vantage point. I hope anyone in the path of this storm will be prepared & stay safe. pic.twitter.com/kUWzWXtmqs— Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 29, 2021
Песке відзначив, що його турбує той факт, що стихійні явища з якими регулярно бореться людство стають все сильнішими та частішими.
"Я сподіваюся, що кожен на шляху цього шторму буде підготовлений і залишиться в безпеці", - додав астронавт.
Hurricane Ida is seen by @Space_Station crew member @Thom_Astro, hours before the storm’s landfall in Louisiana.— NASA (@NASA) August 29, 2021
Observing hurricanes from space helps us work with partner agencies like @NOAA and @FEMA to support preparation and disaster response: https://t.co/9Agx7JVn5O pic.twitter.com/cjLcAM1Z54