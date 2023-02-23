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США могут предоставить Украине новые средства ПВО, - Нуланд

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 20:09
США могут предоставить Украине новые средства ПВО, - Нуланд Фото: Виктория Нуланд, заместитель председателя Госдепа США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты могут расширить номенклатуру средств противовоздушной обороны, предоставляемых Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Госдепа Виктории Нуланд в интервью The Washington Post.

Также США хотят в перспективе наделить Украину возможностью обеспечивать более жесткий, чем сейчас, пограничный контроль.

"Мы пытались планировать вместе с украинцами с оценкой ими того, что они собираются сделать "на земле", какая техника, какая подготовка им необходимы, чтобы делать эти следующие шаги. Однако теперь так же важно не просто думать о предстоящей весной битве, но и Вооруженные силы Украины будущего", - говорится в заявлении.

По ее словам, США нужно думать о сильной интегрированной противовоздушной обороне для Украины, включающей уже предоставляемые средства и такие, которые еще не передавали.

"Итак, мы рассматриваем все это в дополнение к работе с целью поддержки Украины в будущих сражениях", - добавила Нуланд.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки продолжаются обсуждения вопроса передачи Украине боевых самолетов четвертого и пятого поколений.

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками собрали для Украины 700 танков. Речь идет об уже предоставленных и тех, которые должны поставить.

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