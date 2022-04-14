США-Китаю: допоможіть зупинити війну в Україні, або втратите авторитет у світі

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що Китай повинен допомогти покласти край війні в Україні. В іншому випадку країна зіткнеться з втратою свого становища у світі. Також вона попередила, що спроби допомогти в обході санкцій матимуть для Китаю серйозні економічні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Єллен також заявила, що Китай міг би скористатися своїми особливими відносинами з Росією, щоб переконати Москву припинити війну.

"На ставлення світу до Китаю і його готовність до подальшої економічної інтеграції цілком може вплинути реакція Китаю на наш заклик до рішучих дій щодо Росії", — заявила Йеллен.

Також вона зазначила, що Сполученим Штатам необхідно старанно працювати з Китаєм, щоб уникнути формування біполярної глобальної фінансової системи, яка протиставляє ринкові демократії автократичним економікам.

"Якими б не були геополітичні цілі та стратегії Китаю, ми не бачимо доброзичливого тлумачення російського вторгнення або його наслідків для міжнародного порядку", - сказала міністр.