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США-Китаю: допоможіть зупинити війну в Україні, або втратите авторитет у світі

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Четвер 14 квітня 2022 03:47
США-Китаю: допоможіть зупинити війну в Україні, або втратите авторитет у світі Джанет Йеллен (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що Китай повинен допомогти покласти край війні в Україні. В іншому випадку країна зіткнеться з втратою свого становища у світі. Також вона попередила, що спроби допомогти в обході санкцій матимуть для Китаю серйозні економічні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єллен також заявила, що Китай міг би скористатися своїми особливими відносинами з Росією, щоб переконати Москву припинити війну.

"На ставлення світу до Китаю і його готовність до подальшої економічної інтеграції цілком може вплинути реакція Китаю на наш заклик до рішучих дій щодо Росії", — заявила Йеллен.

Також вона зазначила, що Сполученим Штатам необхідно старанно працювати з Китаєм, щоб уникнути формування біполярної глобальної фінансової системи, яка протиставляє ринкові демократії автократичним економікам.

"Якими б не були геополітичні цілі та стратегії Китаю, ми не бачимо доброзичливого тлумачення російського вторгнення або його наслідків для міжнародного порядку", - сказала міністр.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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