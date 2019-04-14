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США та Китай близькі до заключного етапу торговельних перемовин

Новини » Політика    14.04.2019 - 12:11
США та Китай близькі до заключного етапу торговельних перемовин
Фото: Стівен Мнучін (flickr.com/imfphoto)

Міністр фінансів США заявив, що найбільшою перешкодою в угоді став механізм контролю її виконання

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що представники США та Китаю знаходяться достатньо близько до того, щоб розпочати фінальну часту перемовин торговельної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Мнучін заявив, що це може стати самими великими змінами економічних відносин між двома країнами за останні 40 років. Він повідомив, що найбільша перешкода для торговельної угоди - механізм контролю за її виконанням - майже усунена. США намагається підштовхнути КНР до механізму, який дасть змогу Сполученим Штатам запроваджувати мита на китайські товари, якщо Китай порушить певні положення в угоді.

Повідомляється, що китайська сторона неохоче погоджується на однобоковий механізм контролю дотримання угоди та розглядає його як порушення свого суверенітету, а також вважає, що це надає надто багато влади над своєю економікою Вашингтону.

"Ми вже домовилися, що є велика складова цього факту, що з обох сторін буде справжнє правозастосування, включаючи детальний відділ правозастосування з обох сторін зі значними ресурсами", - заявив міністр фінансів США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп вважає, що торгові переговори з Китаєм "просуваються добре". Президент США Дональд Трамп заявив, що торговельні переговори між Вашингтоном і Пекіном просуваються добре, а американська економіка зараз демонструє сильні показники.

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