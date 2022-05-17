США випробували нову ракету. Вона в п'ять разів перевищила швидкість звуку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-повітряні сили США.

"Після відділення від літака блок ARRW запалився і горів протягом очікуваного часу, досягнувши гіперзвукової швидкості, в п'ять разів перевищує швидкість звуку", - йдеться в повідомленні.

Як заявив командир 419-ї льотної ескадрильї Майкл Юнгквіст, гіперзвукові ракети повітряного базування якнайшвидше буде поставлено на озброєння винищувачів.

Ракети ARRW дозволяють розширити можливості нанесення точкових ударів, прискорюючи вогонь у відповідь по добре захищеним наземним цілям.