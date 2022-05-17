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США випробували нову ракету. Вона в п'ять разів перевищила швидкість звуку

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Каліфорнія, Вівторок 17 травня 2022 08:39
США випробували нову ракету. Вона в п'ять разів перевищила швидкість звуку Фото: бомбардувальник з прототипом ракети AGM-183А (U. S. Air Force)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки (США) провели успішні випробування новітньої гіперзвукової ракети швидкого реагування AGM-183А (ARRW). Ракету запустили з бомбардувальника B-52H Stratofortress біля південного узбережжя Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-повітряні сили США.

"Після відділення від літака блок ARRW запалився і горів протягом очікуваного часу, досягнувши гіперзвукової швидкості, в п'ять разів перевищує швидкість звуку", - йдеться в повідомленні.

Як заявив командир 419-ї льотної ескадрильї Майкл Юнгквіст, гіперзвукові ракети повітряного базування якнайшвидше буде поставлено на озброєння винищувачів.

Ракети ARRW дозволяють розширити можливості нанесення точкових ударів, прискорюючи вогонь у відповідь по добре захищеним наземним цілям.

Зазначимо, американські випробування можуть бути відповіддю на запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" в Росії. Ця ракета здатна нести 10 або більше ядерних боєголовок і помилкових цілей, а також вражати цілі за тисячі кілометрів. Росія анонсувала з розгортання до осені.

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Сполучені Штати Америки Ракетні випробування
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