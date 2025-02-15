"США и Европа - одна команда": Рютте заявил, что Вэнс полностью предан НАТО

"Что ж, Вэнс, справедливо рассказав об ужасных событиях в Мюнхене в четверг, абсолютно четко дал понять, что мы - одна команда, что США и Европа - одна команда. Я не буду комментировать остальную часть его речи, потому что она касалась не столько Украины или обороны, сколько других тем, и это не то, над чем я работаю", - сказал Генсек.

Рютте отметил, что много работает над вопросами, которые обсуждаются в Мюнхене. В частности, расходами на оборону и производством в Украине. В то же время еще раз подчеркнул, что Вэнс был четким в вопросе того, что США и Европа - это одна команда. И он является преданным НАТО и всему, за что выступает Альянс.

"И я не сомневаюсь, несмотря на то, что он и другие говорят публично, а также во время всех частных встреч, как я уже говорил, что существует полная преданность НАТО, полная преданность всему, за что выступает НАТО, полная преданность всему, за что выступает НАТО в своих традициях - один за всех, все за одного, в том числе и ожидания, что мы будем тратить больше средств", - резюмировал он.