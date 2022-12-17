В США гражданина Израиля подозревают в контрабанде секретных технологий в Россию
В США гражданина Израиля Алексея Бреймана подозревают в контрабанде в Россию технологий, которые используются для создания ядерного оружия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Брейману было предъявлено обвинение в:
- банковском мошенничестве;
- мошенничестве с использованием электронных средств связи;
- сговоре с целью отмывания денег в рамках российской сети по уклонению от уплаты санкций.
Мужчина стал одним из семи подозреваемых, которым недавно Министерство юстиции США предъявило обвинения в сговоре с целью обмана США, отмывании денег и контрабанде боеприпасов, а также компонентов оружия в Россию.
Брейман был арестован во вторник, вместе с американцем и пятью гражданами России, в том же числе одним подозреваемым сотрудником ФСБ.
Согласно обвинению, Брейман участвовал в незаконном приобретении и контрабанде "высокочувствительных и строго регулируемых электронных компонентов", которые могут использоваться в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных технологий.
Отмечается, что обвиняемые были связаны с двумя российскими компаниями, "Серния Инжиниринг" и Sertal LLC, которые управляют сетью подставных компаний и банковских счетов под руководством российских спецслужб. Также они используются для обхода экономических санкций, которые были наложены против России.
Схема заключалась в том, что двое российских обвиняемых, получали запросы на отправку необходимых технологий в Россию. Эти запросы передавались Борису Лившицу, бывшему резиденту США и владельцу ряда подставных компаний. Лившиц использовал связи для организации вышеупомянутых поставок и сокрытия финансовых операций, осуществленных в рамках мошеннической схемы.
Израильтянин, в свою очередь, подделывал товаросопроводительные документы и счета-фактуры, что позволяло ему переупаковывать и переправлять товары по всему миру. В конце концов технологии попадали в Россию.
Брейману грозит до 30 лет лишения свободы.
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