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США готовят план действий на случай расширения конфликта на Ближнем Востоке, - Politico

Пятница 05 января 2024 06:45
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США готовят план действий на случай расширения конфликта на Ближнем Востоке, - Politico Фото: США готовят план действий на случай расширения войны на Ближнем Востоке (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты разрабатывают меры реагирования на случай расширения конфликта на Ближнем Востоке и его распространения на весь регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Четыре источника, знакомые с этим вопросом, в том числе высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена, подтвердили подготовку специального плана и пакета мер реагирования.

По словам трех американских чиновников, непосредственно знакомых с ходом обсуждений, военные разрабатывают планы нанесения ответного удара по поддерживаемым Ираном хуситам, которые нападают на коммерческие суда в Красном море.

По словам одного из источников, представители разведки тем временем придумывают способы предвидеть и парировать возможные нападения на США со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии. Они также работают над тем, чтобы определить, где хуситы могут нанести следующий удар.

По словам официальных лиц, вероятность более широкого конфликта растет после серии столкновений в Ираке, Ливане и Иране, произошедших за последние несколько дней. Это убедило некоторых представителей администрации в том, что война в Секторе Газа официально вышла далеко за его границы – сценарий, которого США пытались избежать в течение нескольких месяцев.

По мнению источников, такое развитие событий опасно не только для региональной безопасности, но и для шансов Байдена на переизбрание.

Даже без участия американских войск в конфликтах избиратели могут рассматривать 2024 год как шанс высказать свое мнение по ключевому внешнеполитическому вопросу этих выборов – необходимо ли Штатам участвовать в иностранных конфликтах.

Однако есть и другие признаки того, что в Белом доме обеспокоены ростом этих угроз. Сообщается, что в последние дни в разных ведомствах, от Пентагона до Госдепартамента и спецслужб, начали оценивать, как Иран или его марионеточные силы на Ближнем Востоке могут напрямую атаковать США или их союзников в регионе.

Что предшествовало

В понедельник, 25 декабря, армия США ударила по объектам группировки движения "Катаиб Хезболла". Эта атака стала ответом на удар беспилотником по американской базе в Ираке.

Тогда в результате атаки связанных с Ираком боевиков один американский военнослужащий оказался в критическом состоянии и двое других были ранены.

Президент США Джо Байден заявил, что воздушные удары американцев по целям в Ираке были направлены на удержание Ирана и поддерживаемых Тегераном групп боевиков от атак на американский персонал и объекты на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что с ноября 2023 года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Так, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

Также крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda под флагом Норвегии. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар.

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