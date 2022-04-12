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США готові відправити Україні більше озброєнь, які потребують навчання

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Вашингтон, Вівторок 12 квітня 2022 19:43
США готові відправити Україні більше озброєнь, які потребують навчання Фото: безпілотники Switchblade (AeroVironment Inc)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати готові розглянути питання про відправку в Україну більшої кількості систем озброєнь, що вимагають додаткової підготовки. Українці змогли освоїти безпілотники Switchblade за дві доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Якщо ми спільно з українцями визначимо, що є додаткові системи, які їм потрібні, які ми можемо надати, але це може зажадати деякої підготовки, то ми, безумовно, готові говорити з ними про це", - сказав представник Пентагону на брифінгу.

Він сказав, що той факт, що може знадобитися додаткове навчання, "не є заборонним".

Представник Пентагону навів у приклад безпілотники Switchblade. Українські сили не тренувалися на безпілотниках-смертниках, але США визначили, що система може допомогти українським військовим, і знайшли спосіб навчити на ній невелику кількість українських сил протягом 24-48 годин.

"Інші системи ми просто повинні розглянути, але ми не вважаємо заборонним надавати це тільки тому, що щось може зажадати додаткової підготовки",- сказав чиновник.

Як повідомляло РБК-Україна, група українців пройшла навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, призначених для знищення бронетехніки і танків.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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