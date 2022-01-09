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США готові накласти ембарго на Росію за аналогією з КНДР

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Вашингтон, Неділя 09 січня 2022 00:57
США готові накласти ембарго на Росію за аналогією з КНДР Фото: США готові накласти ембарго на Росію за аналогією з Північною Кореєю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія в разі нападу на Україну може бути внесена до списку країн, на які поширюються найбільш жорсткі експортні обмеження. Зараз до групи таких країн входять Куба, Іран, КНДР і Сирія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під обмеження можуть потрапити товари США, що експортуються в Росію, а також "деякі товари іноземного виробництва, створені в рамках юрисдикції США".

Крім санкцій в галузі енергетики і споживчих товарів, США разом з союзниками розглядають заборону експорту американської електроніки, програмного забезпечення, а також пов'язаних з ними технологій.

Санкції, що розглядаються на випадок нападу на Україну, не будуть вводитися за принципом "від малого до великого", зазначив американський чиновник у Білому домі.

"Замість цього ми почнемо з жорстких заходів і будемо їх зберігати. Це означає, що ми у співпраці з нашими союзниками і партнерами негайно введемо заходи, які серйозно і значно позначаться на російській економіці, в тому числі на фінансовій системі і критичних для Кремля секторах економіки", - сказав він.

Раніше The New York Times повідомила, що заходи в разі їх введення торкнуться всю споживчу електроніку, включаючи вироблені в Європі, Південній Кореї та інших країнах комп'ютери та побутову техніку.

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