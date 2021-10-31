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США і ЄС узгодили тарифи на сталь і алюміній

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США, Неділя 31 жовтня 2021 04:21
США і ЄС узгодили тарифи на сталь і алюміній Фото: США і ЄС погодили тарифи на сталь і алюміній (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

США і Європейський союз досягли угоди про врегулювання дипломатичних розбіжностей щодо тарифів на сталь і алюміній, що поставляються в Європу зі Сполучених Штатів. В рамках угоди ЄС знизить свої відповідні тарифи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ми досягли угоди з ЄС, яка дозволяє обмеженим обсягам сталі та алюмінію з ЄС надходити в США безмитно", - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

Також вона зазначила, що "вся сталь, що надходить в США через Європу, повинна повністю вироблятися в Європі".

"Занадто довго Китай направляв свою дешеву сталь в США через Європу та інші ринки, що призвело до зниження цін і зробило практично неможливою конкуренцію для американської сталеливарної та алюмінієвої промисловості і, звичайно, завдало шкоди промисловості та нашим працівникам", - додала Раймондо.

Міністр пояснила, що обмеження, пов'язане з виробниками, продиктовано необхідністю "захисту американської сталеливарної та алюмінієвої промисловості, національної безпеки від надлишкових потужностей, викликаних тим, що Китай скидає сталь на наші ринки".

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