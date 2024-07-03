ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США разрешат Украине бить глубже по России. В Госдепе назвали условие

Среда 03 июля 2024 08:54
UA EN RU
США разрешат Украине бить глубже по России. В Госдепе назвали условие Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты разрешат наносить удары Украине вглубь России, если Кремль попытается расширить фронт.

Об этом заявил помощник Госсекретаря США по Европе Европы Джеймс О'Брайен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию слушания в комитете Палаты представителей по международным отношениям.

"Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине разрешат вести огонь на большее расстояние", - заявил он.

По словам О'Брайена, сейчас Вашингтон наблюдают "резкие изменения в способности России наступать из-за потери критически важных объектов в зоне, где разрешено вести огонь".

Удары по территории РФ

С начала полномасштабной агрессии Запад оказывает Украине активную поддержку в виде вооружения. Однако, ранее существовало условие: Силы обороны не имели права наносить удары по российской территории оружием, предоставленным партнерами.

Ситуация изменилась после начала вражеского наступления на Харьковскую область, а также усиления обстрелов прифронтовых регионов. Все больше союзников начали пересматривать свою позицию по этому вопросу.

Лишь в конце мая, после того, как ряд стран НАТО выразили поддержку нанесению ударов по территории России, Белый дом также дал Украине "зеленый свет", но с определенными ограничениями.

США пока не позволяют наносить глубокие удары по РФ, однако Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро