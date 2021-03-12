У США бездомний провів п'ять годин на авіабазі з президентським літаком

У США бездомний чоловік проник на авіабазу Ендрюс, де базується літак Air Force One. Він провів там п'ять годин.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на заяву американського Військово-повітряного міністерства .

Інцидент стався 4 лютого, зазначено у повідомленні. Чоловік, одягнений в яскраво-рожеву кепку з двома помпонами, схожими на мишачі вуха, проник на борт літака Boeing C-40 Clipper, який також перебував на базі, але не наближався до "борту №1".

За даними ВПС США, причиною події став людський фактор. Так, охоронець бази пропустив порушника на територію без перевірки документів, через те, що був зайнятий "особистими проблемами".

Крім того, чоловік зміг потрапити в зону стоянки повітряних суден через несправність автоматичних воріт на КПП, при цьому персонал не звернув на нього уваги.

У звіті міністерства зроблено висновок про те, що порушник був бездомним, жив у своїй машині та, попри велику історію арештів, не мав наміру заподіяти шкоду. Сам чоловік в ході допиту пояснив свої дії бажанням "побачити літаки".