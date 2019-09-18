У США автомобіль в'їхав в Trump Plaza, є постраждалі

Фото: twitter.com/Tony Aiello

Декілька людей отримали травми

У місті Нью-Рошелл (штат Нью-Йорк) чорний Mercedes пробив скляні вхідні двері в висотку Trump Plaza і в'їхав у хол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Повідомляється, що постраждали декілька людей, які перебували у вестибюлі готелю. Вони отримали легкі травми.

За словами очевидців, після того, як машина зупинилася, водій з неї вийшов і мовчки сів на диван.

Поліція міста вважає, що аварія сталася випадково, водій діяв ненавмисно. Зараз ведеться розслідування.

Зазначимо, у вежі Trump Plaza 42 поверхи, її висота - 133 метри, це найвища будівля в окрузі Уестчестер.

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019

Trump Plaza New Rochelle opened in 2007. 40 story luxury building developed by Cappelli Enterprises under licensing deal with Trump Organization. pic.twitter.com/hfgl1hfaU6 — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019

Cleanup underway at Trump Plaza New Rochelle. Police investigating why man drove car into lobby. Believed to be accidental but still under investigation. Residents coming and going, returning home from dinner, walking their dogs. pic.twitter.com/9Xr7C4C2Yl — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019

Damaged car being removed from Trump Plaza New Rochelle. Totaled, obviously. pic.twitter.com/jZx3QylX1u — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019

Нагадаємо, в серпні 2019 року, в місті Дейтон (штат Огайо) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю викраденого поліцейського автомобіля, в результаті чого загинули двоє дітей і ще 10 осіб постраждали.

Як писало РБК-Україна раніше,у місті Афіни (штат Техас, США) вантажний потяг в'їхав у шкільний автобус, після того як той заглух на переїзді. Так, в результаті ДТП загинув один з учнів, ще одна школярка отримала травми.