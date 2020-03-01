ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Середземне море увійшов авіаносець США

Новини » Політика     01.03.2020 - 11:39
У Середземне море увійшов авіаносець США
Фото: авіаносець USS Eisenhower (wikipedia.org)

Авіаносець USS Eisenhower супроводжували ракетні крейсери та есмінці

Сьогодні, 1 березня, у Середземне море увійшов авіаносець USS Eisenhower Військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал ItaMilRadar.

За даними порталу, вранці через Гібралтарську протоку в Середземне море увійшла авіаносна ударна група Військово-морського флоту США на чолі з атомним авіаносцем USS Eisenhower.

Зазначається, що авіаносець USS Eisenhower супроводжували військовий літак Boeing P-8A, ракетні крейсери USS San Jacinto і USS Vella Gulf, а також есмінці Truxtun, USS James Williams і USS Stout.

Техаський канал Kxan повідомляє, що на борту американського авіаносця знаходяться 48 винищувачів, а USS Eisenhower також супроводжує атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами Tomahawk.

Авіаносець USS Eisenhower

Фото: авіаносець USS Eisenhower у Середземному морі (twitter.com one_bad_cat01)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 лютого у Чорне море увійшов американський есмінець USS Ross DDG 71. Ескадрений міноносець з керованою ракетною зброєю зайшов в акваторію моря о 17:30.

Також РБК-Україна писало, що ракетний есмінець USS Ross DDG 71 заходив у чорноморські води 15 грудня. Цей американський військовий корабель у 2016 році разом з десантним судном LSD41 брав участь в міжнародних навчаннях "Сібріз 2016".

США продовжать контртерористичні операції в Афганістані У Польщі почалися військові навчання за участі військових США
Новини України Сполучені Штати АмерикиСредиземное мореавианосец
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся